Росздравнадзор изымает из оборота препарат «Фемара», предназначенный для Турции

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором указывает на необходимость изъятия противоопухолевого лекарственного препарата «Фемара» серии SDP28, имеющего маркировку картонной пачки, блистера и инструкцию по медицинскому применению на турецком языке (на упаковке торговое наименование указано в редакции «Femara®»).

Такое решение принято на основании сведений, предоставленных ООО «Новартис Фарма». Компания сообщила, что серия SDP28 данного лекарственного препарата выпущена производителем для реализации на территории Турецкой Республики, ее ввоз на территорию РФ и обязательная процедура подтверждения соответствия в установленном порядке не осуществлялись.

Федеральная служба предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия упаковок указанной серии лекарственного средства, о результатах которой информировать территориальный орган Росздравнадзора.

Елена Сидорова

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