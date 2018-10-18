Ipsos Comcon: сотрудники аптек оценили платформы для дистанционного обучения

Получены данные весенней волны 2018 г. исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» в России. Рейтинг платформ для дистанционного обучения по доле отметивших использование сайта респондентов возглавил портал Pharmznanie (рис. 1). Среди сотрудников аптек обеих участвовавших в опросе специальностей – первостольников и менеджеров, ответственных за закупки, – доля использующих этот источник составляет 7,6%. На втором месте – «ФармАкадемия» (7,4%), третью строчку занимает дистанционный образовательный центр Webpharm с показателем 5,7%.

Всего различные платформы для профессионального образования сотрудников розничного звена охватывают 60% целевой аудитории. В большей степени об использовании порталов такого рода сообщают менеджеры аптек – 68%, доля охваченных провизоров существенно ниже – 57%.

Почти четверть ответивших (23,6%) сообщили, что используют не представленную в рамках рейтинга площадку, также существенная часть указала в качестве ответа собственную разработку аптечной сети (21,2%).

В рамках исследования респонденты оценили удобство использования сайтов образовательных площадок и интересность предлагаемых материалов. Доля провизоров, оценивших портал Pharmznanie по удобству и интересности контента на максимальную оценку «5» баллов, составляет 4,2 и 4,5% соответственно. Среди менеджеров высший балл за удобство этому ресурсу поставили 7,9% первостольников, за интересность – 7,6%.

Находящийся на втором месте ресурс «ФармАкадемия» по высшему баллу за удобство оценили 3,8% первостольников и 5,8% менеджеров. Его интересность оценили на «5» 3,8% первостольников и 7% менеджеров. Удобство WebPharm отметили 3,9% участников опроса, при этом 3,3% аудитории оценили интересность публикуемой центром информации по высшему баллу.

Наиболее существенные расхождения в ответах представителей двух специальностей заметны для сайта Provisor24. Он занимает шестую строчку по параметру «удобство использования» для первостольников (1,8%) и четвертую для менеджеров аптек (4%). По параметру «интересность предлагаемой информации» Provisor24 занимает третью строчку рейтинга среди менеджеров (4,9%).

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik