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Эксперт: нам очень не хватает регулирования рынка медизделий на уровне федерального закона

Александр Ручкин

Ассоциация производителей медицинских изделий «Здравмедтех» предлагает вернуться к активному обсуждению проекта ФЗ «Об обращении медицинских изделий».

Как пояснил президент ассоциации Александр Ручкин, в настоящий момент отсутствуют требования к медицинским изделиям. Прописав их в локальном законе, ситуация на рынке медизделий значительно улучшится.

«Нам очень не хватает регулирования на уровне ФЗ, а не приказов Минздрава. Самое главное — отсутствуют требования к медизделиям. Частично они прописаны в документах ЕАЭС, но не в полном объеме. А потому они существуют на уровне представлений о добре и зле сотрудников Минздрава и Росздравнадзора», – аргументировал свою позицию Александр Ручкин.

Напомним, что ранее существовало несколько версий проекта ФЗ «Об обращении медицинских изделий», однако ни одна из них не была одобрена. Ряд регуляторов пришли к выводу, что с переходом в единое пространство, наднационального регулирования рынка в рамках ЕАЭС будет достаточно.

Однако, по словам Александра Ручкина, локальное и наднациональное регулирование могут прекрасно дополнять друг друга.

«На сегодняшний день профильный комитет Госдумы начал также выступать за принятие локального закона», – заявил он.
Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова
pharmvestnik

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Октябрь 18, 2018 | Просмотров: 8