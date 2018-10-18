Правительство Ставропольского края проиграло иск к ОАО НПК «Эском» Эксперт: нам очень не хватает регулирования рынка медизделий на уровне федерального закона » Квартальный объем продаж Roche увеличился на 7% на фоне показателей по новым препаратам В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов швейцарской фармацевтической компании Roche («Рош») вырос на 7% и составил 11,2 млрд швейцарских франков (11,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий квартальный объем продаж компании также увеличился на 7% – до 14 млрд франков (13,8 млрд долл.). Объем продаж препарата Herceptin за анализируемый природ вырос на 1% и составил 1,7 млрд франков (1,7 млрд долл.). Продажи препарата MabTera/Rituxan также составили 1,7 млрд франков (1,7 млрд долл.), но при этом сократились на 7%. Показатель по препарату Avastin вырос на 6% – до 1,7 млрд франков (1,7 млрд долл.). Объем продаж препарата Perjeta увеличился на 27%, составив 699 млн франков (705 млн долл.). Продажи препарата Ocrevus увеличились на 104% – до 633 млн франков (639 млн долл.). Объем продаж препарата Tecentriq вырос на 71% – до 204 млн франков (206 млн долл.). Показатель по препарату Alecensa увеличился на 62% – до 158 млн франков (159 млн долл.). Продажи препарата Tarceva упали на 37% – до 127 млн франков (128 млн долл.). Roche подтвердила прогноз на 2018 г., согласно которому рост объема продаж ожидается в пределах средних однозначных показателей, рост прибыли на акцию – в пределах средних двузначных показателей. Илья Дугин

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