Amgen начинает лонч биосимиляра Humira в ЕС

Компания Amgen («Амджен») приступила к лончу препарата Amgevita – первого биосимиляра противовоспалительного препарата-блокбастера Humira компании AbbVie («ЭббВи»), одобренного в Европе, сообщает PharmaTimes.

Европейские регуляторы одобрили Amgevita еще в марте 2017 г. по всем зарегистрированным показаниям оригинального препарата, но в Amgen не могли вывести биосимиляр на рынок из-за юридических баталий с AbbVie.

Ситуация разрешилась в сентябре прошлого года, что открыло дорогу для лонча Amgevita в Европе в 2018 г. и в США – в 2023 г.

По условиям соглашения, AbbVie выдала Amgen патентные лицензии на применение и продажи препарата под торговыми наименованиями Amgevita/Amjevita во всем мире с поэтапным «заходом» на рынки каждой из целевых стран.

Татьяна Кублицкая

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