В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 10,3 млрд долл.

В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов американской компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») увеличился на 6,7% и составил 10,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.
Аналитики прогнозировали 10 млрд долл. Общий квартальный объем продаж компании составил 20,3 млрд долл. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 4,5% – до 3,9 млрд долл.
В США объем продаж рецептурных препаратов увеличился на 4,8%, составив 4,8 млрд долл.
Объем продаж препарата Remicade сократился на 16,3% и составил 1,4 млрд долл., что в целом совпадает с прогнозами аналитиков.
Показатель по препарату Stelara вырос на 16,5% – до 1,3 млрд долл.
Объем продаж препарата Zytiga увеличился на 43,2% – до 958 млн долл.
Продажи препарата Imbruvica подскочили на 37,7% и составили 705 млн долл.
Показатель по препарату Xarelto сократился на 3,6% – до 612 млн долл.
По прогнозам компании, в 2018 г. объем продаж составит 81–81,4 млрд долл., прибыль на акцию – 8,13–8,18 млрд долл. Аналитики прогнозируют 81,2 млрд долл. и 8,15 долл. соответственно.
Илья Дугин
pharmvestnik