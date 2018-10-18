FDA одобряет talazoparib для лечения распространенного рака молочной железы Amgen начинает лонч биосимиляра Humira в ЕС » В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 10,3 млрд долл. В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов американской компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») увеличился на 6,7% и составил 10,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 10 млрд долл. Общий квартальный объем продаж компании составил 20,3 млрд долл. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 4,5% – до 3,9 млрд долл. В США объем продаж рецептурных препаратов увеличился на 4,8%, составив 4,8 млрд долл. Объем продаж препарата Remicade сократился на 16,3% и составил 1,4 млрд долл., что в целом совпадает с прогнозами аналитиков. Показатель по препарату Stelara вырос на 16,5% – до 1,3 млрд долл. Объем продаж препарата Zytiga увеличился на 43,2% – до 958 млн долл. Продажи препарата Imbruvica подскочили на 37,7% и составили 705 млн долл. Показатель по препарату Xarelto сократился на 3,6% – до 612 млн долл. По прогнозам компании, в 2018 г. объем продаж составит 81–81,4 млрд долл., прибыль на акцию – 8,13–8,18 млрд долл. Аналитики прогнозируют 81,2 млрд долл. и 8,15 долл. соответственно. Илья Дугин

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