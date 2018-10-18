FDA одобряет talazoparib для лечения распространенного рака молочной железы

В FDA заявили об одобрении препарата talazoparib компании Pfizer Inc («Пфайзер Инк») для лечения распространенного рака молочной железы (РМЖ), вызываемого наследственной мутацией генов, сообщает агентство Reuters.

Talazoparib относится к новому классу препаратов, называемых ингибиторами PARP (поли(АДФ-рибоза)-полимеразы), которые блокируют активность ферментов, участвующих в восстановлении поврежденной ДНК. Таким образом, они способствуют гибели раковых клеток.

В настоящее время на рынке ингибиторов PARP доминирует противораковый препарата Lynparza компании AstraZeneca («АстраЗенека»).

Talazoparib – препарат в форме таблеток для приема 1 раз в сутки, который Pfizer включила в свой продуктовый портфель после приобретения компании Medivation («Медивейшн») за 14 млрд. долл. в 2016 г., показан при РМЖ, вызываемом мутацией генов BRCA. Заболеваемость этой формой рака составляет 25-30% всех наследственных форм РМЖ и 5-10% всех форм РМЖ.

FDA одобрило также диагностический тест компании Myriad Genetics («Мириад Дженетикс») для выявления пациенток с РМЖ, у которых целесообразно лечение препаратом talazoparib.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik