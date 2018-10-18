Неизвестные рекламировали лекарства со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии

В НМИЦ эндокринологии сообщили о недостоверной рекламе противодиабетических препаратов. Продукцию якобы рекомендовала директор центра Марина Шестакова.

«В информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) распространяется информации о рекламе различных лекарственных средств, в большинстве случаев для лечения сахарного диабета, сотрудниками ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». Ответственно заявляем, что специалисты Центра НЕ рекламируют лекарственные препараты!», — такой призыв опубликован на сайте НМИЦ.

В пресс-службе центра уточнили, что чаще всего в подобных рекламных материалах упоминалась директор НМИЦ Марина Шестакова. Реклама распространяется в течение двух лет, но в августе-октябре 2018 года таких случаев стало больше. «Года два назад уже были такие обращения. Пациенты присылали где-то раз в два месяца. А сейчас – несколько раз в месяц нам приходят такие жалобы», — пояснила представитель НМИЦ. Авторов рекламных кампаний обнаружить не удается.

Это не первый случай, когда репутация медучреждений используется в мошеннических целях. Например, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина предупреждали о недостоверной рекламе услуг организации госпитализации онкологических больных. Или другой пример — глазные капли под названием «Экстракт алоэ по С. Федорову», к созданию которых известный офтальмолог Святослав Федоров не имеет никакого отношения.

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