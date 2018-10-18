Сибирский центр ФМБА и компания «ИФАР» займутся разработкой инновационных лекарств

Компания «ИФАР» и Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства (СибФНКЦ ФМБА) создали консорциум, в рамках которого исследователи и медики будут разрабатывать инновационные лекарства.

«Мы занимаемся разработкой инновационных препаратов, и нам очень важно в этой работе в качестве партнера иметь такую мощную клиническую базу, которой обладает СибФНКЦ, — говорит генеральный директор «ИФАР» Вениамин Хазанов. — ФМБА обеспечивает медицинское обслуживание в закрытых городах, где за здоровьем людей следят очень внимательно и это позволяет нам не только точнее формулировать цели в создании новых лекарственных препаратов, но и иметь надежную обратную связь не этапе внедрения препарата в медицинскую практику, не говоря уже о высоком профессионализме медиков в ходе клинических испытаний препаратов».

Идея создания консорциума, по словам Вениамина Хазанова, принадлежит обеим сторонам. «ИФАР» работает с клиническими и исследовательскими подразделениями СибФНКЦ много лет, консорциум позволит сделать взаимодействие более эффективным — в том числе сократить сроки разработки препаратов, ускорить их вывод на рынок.

«Многопрофильная клиника ФМБА в Северске, институт курортологии и физиотерапии с Томске – это аккредитованные для клинических испытаний лекарственных препаратов базы СибФНКЦ, с которой мы можем работать по всем направлениям. У нас накоплен большой опыт сотрудничества, мы легко понимаем друг друга, и у нас общие цели», — добавил Вениамин Хазанов.

gmpnews