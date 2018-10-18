Арбитраж поддержал решение ФАС в отношении штрафа «ФАРМ СКД»

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение ФАС России о назначении ООО «ФАРМ СКД» штрафа в размере 85 291 842,88 рублей.

Напомним, что антиконкурентное соглашение было заключено с ОАО «НОВОФАРМ» и реализовано в ходе более чем 400 аукционов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионах Российской Федерации. Сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 400 млн рублей.

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского Национального Фронта.

Решение ФАС о наличии антиконкурентного соглашения ранее поддержано судами апелляционной и кассационной инстанции.

«Действующим законодательством предусмотрены значительные штрафы за сговоры на торгах. Это обусловлено повышенной общественной опасностью данных нарушений. Крайне важно, что по этому делу суды последовательно принимают позицию ФАС России как по вопросу наличия нарушения, так и по вопросу назначения наказания за него», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

gmpnews