Производитель пробиотиков АО «Партнер» объявлено банкротом

16 октября Арбитражный суд города Москвы признал биотехнологическое АО «Партнер» банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление о банкротстве «Партнера» поступило в АСГМ в феврале 2018 года, заявителем, среди прочих, выступил «Фондсервисбанк» (дело № А40-39560/2018). 16 октября судья Екатерина Игнатова удовлетворила заявление кредиторов, признала фирму банкротом и открыла конкурсное производства.

Временно исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Александр Костюнин. Он рассказал «Право.ru», что сейчас АО «Партнер» имеет более 35 млн руб. задолженности по заработной плате и более 250 млн руб. долга по налогам. В реестр требований кредиторов включено более 1 млрд руб., а всего заявлено требований кредиторов более 2 млрд руб. Управляющий подчеркнул — активов и имущества компании не хватит для удовлетворения всех требований кредиторов. По его словам, из 1 млрд руб. активов, более 800 млн руб. составляют займы экс-гендиректора и акционера «Партнера» Игоря Вайнштока, а также трех других физлиц-акционеров. «Остальные активы — это имущество, находящееся в залоге у банков и текущая дебиторская задолженность», — отметил Костюнин.

АО «Партнер» — предприятие полного цикла, обладающее научной и производственной инфраструктурой для исследования, разработки и производства лекарственных средств и методик их применения. В числе продуктов компании — Пробифор, Флорин форте, Бифидумбактерин форте, Гепафор. Выпускаемые компанией препараты включены в действующий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством.

Александр Костюнин выразил уверенность, что вынесенное в среду судебное решение «открывает путь к спасению уникального предприятия». «К сожалению, в последние годы у АО «Партнер» были непростые времена. Теперь мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы предприятие получило свой второй шанс стать в будущем гордостью отечественной фарминдустрии».

Александр Костюнин напомнил, что согласно действующему законодательству, судебный акт подлежит немедленному исполнению с момента принятия решения, а конкурсный управляющий обязан принять в ведение и инвентаризировать имущество компании-банкрота, а также принять меры по обеспечению его сохранности. Он подчеркнул, что надеется на «законопослушность, благоразумие и содействие со стороны Игоря Вайнштока и его партнеров» в реализации им своих обязанностей.

gmpnews