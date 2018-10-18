ГК «Фармасинтез» подписала контракт c Bausch+Ströbel на поставку оборудования для нового проекта

Подписание контракта между ГК «Фармасинтез» и компанией Bausch+Ströbel, немецким лидером по производству фармацевтического оборудования, состоялось 10 октября в рамках 29-й Международной специализированной выставки фармацевтической промышленности CPhI Madrid 2018.

Контракт заключен на поставку оборудования для комбинированной линии по производству биопрепаратов на дочернее предприятие в г. Санкт-Петербурге «Фармасинтез-Норд».

«Компания «Фармасинтез» целенаправленно держит курс на производство современных, в том числе инновационных лекарственных препаратов, – отметил президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния после заключения контракта. – Мы ориентированы на высокое качество своей продукции, поэтому выбираем поставщиков фармацевтического оборудования с мировым именем, качество которых проверено годами и которые полностью соответствуют современным требованиям стандарта GMP».

В свою очередь Маркус Штрёбел (Markus Ströbel), глава Bausch+Ströbel, оценил «Фармасинтез» как надежного партнера. Он отметил, что высоко ценит доверие, оказанное в выборе его компании как поставщика оборудования для крупнейшего российского фармпредприятия.

Ранее, в течение этого года, компания «Фармасинтез» заключила ряд контрактов на поставку высокопроизводительного фармацевтического оборудования с такими ведущими европейскими производителями, как: GEA Belgium, Romaco и Bosch (Германия). Сумма контрактов исчисляется в несколько миллиардов рублей. Тем самым «Фармасинтез» подтверждает, что является одним из крупнейших инвесторов в фармацевтической промышленности.

По заявлению министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова во время визита в Китай в сентябре 2018 г., экспорт российской фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет в разы и через пять лет достигнет 3–4 млрд долл. в год за счет запуска инновационных препаратов. Компания «Фармасинтез» полностью поддерживает заданный Правительством РФ вектор развития в экономике страны.

Источник публикации: ГК «Фармасинтез»

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