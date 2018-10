Программа ФРП по поддержке фармпроизводителей может получить дополнительное финансирование ГК «Фармасинтез» подписала контракт c Bausch+Ströbel на поставку оборудования для нового проекта » Международные консультанты рекомендуют проводить информационную разведку перед строительством фармзавода На прошедшей 16–17 октября VII международной конференции GEP – Russia 2018 участники обсудили новые тенденции в фармацевтическом инжиниринге. Международные консультанты поделились с представителями фармкомпаний интересными кейсами при запуске предприятий с нуля в чистом поле. Экспертный уровень по инжинирингу значительно вырос в России за последние годы. В том числе благодаря открытию год назад российского представительства Евразийского отделения ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering). «На сегодняшний день стремительное развитие фармацевтической промышленности обязывает компании по всему миру приводить производственные участки в соответствие с современными практиками и стандартами», – сообщил на открытии конференции инициатор прихода Евразийского отделения ISPE в Россию директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков. Как отметил представитель Евразийского отделения ISPE Владимир Орлов, основной задачей ISPE является продвижение наиболее актуальных и востребованных технологий. «Особенно важным, на наш взгляд, является вовлечение в этот процесс профессионалов фармацевтической отрасли стран-членов Евразийского экономического союза», – отметил г-н Орлов. Одним из самых познавательных выступлений для участников стал полезный совет от независимого консультанта Boneh Consulting Боне Ури, который принимал участие во многих запусках предприятий с нулевого цикла. Повышение экологических требований вынуждает компании переезжать подальше от города, внимательней выбирать соседей. «Помню, работал в компании, которая производила ветеринарные вакцины, а рядом стоял завод по производству кофе. Им было сложно пить кофе, а нам чувствовать весь день кофейный запах. Соседи должны быть близки по сегменту», – рассказал Боне Ури. При выборе места для нового предприятия необходимо учесть логистику, дорожные условия, энергетические мощности. Также нужно знать местное законодательство. Существуют ограничения, не позволяющие застраивать более 50–70% земли. Бывают ограничения и по высоте зданий. Лучше выбрать местного архитектора, который имеет выходы на местных чиновников, знает региональные законы и ограничения. При строительстве можно учесть долгосрочные перспективы и взять чуть больше земли, оставив место для будущего дополнительного строительства зданий и линий.

