Novartis приобретает разработчика радиофармацевтических препаратов

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG («Новартис АГ») объявила о приобретении американского разработчика радиофармацевтических препаратов – компанию Endocyte Inc («Эндосайт Инк») за 1,2 млрд долл. (24 долл. за акцию), сообщает Reuters.

Как отметили в Novartis, в результате сделки компания сможет проводить исследования препаратов-кандидатов для лечения рака предстательной железы.

Endocyte войдет в состав нового подразделения Novartis. Завершение сделки ожидается в первой половине 2019 г. До этого Endocyte будет работать как независимая компания.

В сентябре Novartis объявила о сокращении более 2,5 тыс. рабочих мест в Швейцарии и Великобритании в течение четырех лет в рамках глобальной программы реструктуризации производства.

Илья Дугин

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