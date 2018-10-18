Власти Китая оштрафовали производителя вакцин более чем на 1 миллиард долларов за фальсификацию данных

Власти Китая наложили на компанию Changchun Changsheng Life Sciences («Чанчунь Чаншен Лайф Сайенсиз») штраф более чем на 1,3 млрд долл. за нелегальное производство вакцин, сообщает In-Pharma Technologist.
Changchun Changsheng попала в поле зрения властей в конце июля с.г., когда Государственное управление по лекарственным средствам Китая (SDA) заявило о том, что компания фальсифицировала данные в процессе производства вакцины для профилактики бешенства у человека.
Кульминацией судебного процесса против компании, инициированного SDA и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов провинции Цзилинь (другое название – Гирин), стало наложение штрафа на сумму более 9,1 млрд юаней (1,31 млрд долл.). Последнее настояло на том, чтобы компания компенсировала в тройном размере стоимость произведенной и проданной контрафактной вакцины (7,21 млрд юаней), заплатила отдельный штраф за получение нелегальных доходов от продажи вакцины (1,89 млрд юаней), а также на отзыве лицензии на фармдеятельность.
Кроме того, SDA наложило на компанию штраф в размере 12 млн юаней и отозвало регистрационное удостоверение на вакцину.
Дело также коснулось ряда чиновников: против 14-и официальных лиц, непосредственно участвовавших в афере, возбуждены уголовные дела.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik