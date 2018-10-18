Pfizer намерена сократить около 2% сотрудников к 2019 г.

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») намерена сократить свой штат на 2% к 2019 г., сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в компании, для этого будет применена схема раннего выхода на пенсию, а также реальные сокращения рабочих мест.

Согласно внутренним документам Pfizer, компания уведомила руководителей всех своих подразделений и бизнесов о том, что им придется сократить сотрудников, не являющихся членами профсоюза.

Сотрудники, принявшие решение о раннем выходе на пенсию, должны сообщить о нем до 2 ноября текущего года. Только тогда руководство Pfizer сможет определиться с количеством сотрудников, которых предстоит уволить.

Илья Дугин

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