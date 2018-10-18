АФК «Система» намерена нарастить фармблок

Российско-китайский инвестфонд и АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о приобретении ФП «Оболенское», фармацевтического актива Газпромбанка и UFG Private Equity. Цель АФК, выступившей инициатором, — нарастить фармблок корпорации.

Как пишет РБК, «переговоры находятся на продвинутой стадии».

ФП «Оболенское» создано на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии еще в 1994 году. В 2013-м компания вошла в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity (миноритарным пакетом владеет менеджмент предприятия).

В мае крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК рассказывал, что свой фармацевтический актив — «Биннофарм» — корпорация «укрупняет» и «это будет большая фармацевтическая компания». Эту компанию он называл в числе других активов («Степь» и Segezha Group), которые находятся у АФК «на усиленном откорме», чтобы впоследствии их можно было вывести на биржу. Предположительным сроком размещений для этих активов Евтушенков называл конец 2019-го или 2020 год.

Год назад компания «Биннофарм», которая располагается в Зеленограде, получила статус промышленного комплекса столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин 26 сентября 2017 г.

Как сообщали тогда в пресс-службе мэрии, компания отвечает всем требованиям, необходимым для получения этого статуса. Сегодня на зеленоградском предприятии работают около 250 человек, их средняя зарплата — 88 901 рубль в месяц. Занимаемая площадь – 32,2 тысячи кв. метров.

За последние пять лет АО «Биннофарм» вложило в свое развитие 597 млн рублей инвестиций. В планах на ближайшие пять лет — увеличение доли продукции, поставляемой по городскому заказу, разработка новых лекарственных средств и выход на новые рынки сбыта.

Статусы промышленных комплексов и технопарков позволяют компании рассчитывать на налоговые льготы от столицы. Среди мер поддержки — льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Они позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 10–25% по сравнению с обычным уровнем.

Елена Сидорова

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