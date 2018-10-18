Bayer временно прекращает поставки в РФ препарата «Авелокс» из-за модернизации производства

Компания Bayer («Байер») временно прекращает поставки в Россию лекарственного препарата «Авелокс» (моксифлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, относящегося к группе противомикробных средств — фторхинолонов, по причине временной производственной задержки на производственной площадке в г. Леверкузен, Германия.

Об этом сообщается в письме Росздравнадзора, которое он направил субъектам обращения лекарственных средств 17 октября.

АО «Байер» сообщает, что в настоящее время на данной производственной площадке проводится модернизация процессов и оборудования. Возобновление поставок препарата в Российскую Федерацию ожидается ориентировочно в июне 2019 г.

Ранее сообщалось о временной приостановке поставок в РФ по той же причине препарата «Бильтрицид» (МНН: празиквантел), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, относящегося к группе антигельминтных средств.

Елена Сидорова

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