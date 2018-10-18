«Инвитро» уходит с украинского рынка

Сеть лабораторий «Инвитро» объявила о продаже своего бизнеса на территории Украины международной группе компаний Medicover, в состав которой в частности входит сеть лабораторий Synevo. Сделку планируется закрыть в начале 2019 года.

Сумма сделки не раскрывается. На Украине «Инвитро» работает с 2010 года и включает 61 медицинский офис в восточной и центральной частях страны, а также лабораторный комплекс в Днепропетровске. Доход компании на территории Украины в 2017 году составил 6 млн евро.

Покупатель актива сеть Medicover тоже давно работает на украинском рынке медуслуг, объединяя пять клиник во Львове и в городе Днепр. Центры Medicover работают в 15 странах, в группу компаний входит и сеть лабораторий Synevo. Она работала и в России, но в 2017 году покинула этот рынок, так и не сумев на нем развернуться. По данным Kartoteka.ru, московские лаборатории (ООО «Компания ИнтерЛаб») в 2015 году выручили в общей сложности 79,5 млн рублей, а крымские и севастопольские (ООО «Синэво Крым») – 88,5 млн рублей. Убыток в Москве превысил 258 млн рублей, а точкам в Крыму и Севастополе удалось добиться прибыли – более 12 млн рублей.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Бренд объединяет более тысячи медицинских офисов и девять лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 143 тысяч различных тестов. Совокупная выручка «Инвитро» в 2016 году составила 12,6 млрд рублей. В 2018 году Киргизия стала шестой страной присутствия бренда, среди которых Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и Армения.

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