Минздрав: «Третий лишний» не помешает закупкам импортных аппаратов ИВЛ

Минздрав России считает, что ограничение закупок зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), продвигаемое Минпромторгом путем включения этих изделий в перечень «Третий лишний», не помешает медучреждениям закупать качественную и функциональную технику зарубежных производителей.

Так ведомство прокомментировало открытое письмо благотворительного фонда помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас», указавшего на несоответствие аппаратов ИВЛ отечественного производства мировым стандартам. Фонд попросил президента и премьер-министра отказаться от включения ИВЛ в перечень «Третий лишний» во избежание ухудшения качества медпомощи и повышения смертности среди пациентов.

Как пояснили Vademecum в Минздраве, согласно Закону о контрактной системе заказчики при описании объекта закупки в документации тендера должны указывать функциональные, технические и качественные характеристики товара, при этом допускается указание на товарный знак, при условии добавления слов «или эквивалент», либо при условии несовместимости других аппаратов с уже использующимся у заказчика оборудованием, или необходимости покупки запчастей к ним.

«С учетом вышеизложенного, полагаем <…> [медучреждением. – Vademecum] может быть обеспечена закупка необходимых для качественного оказания медицинской помощи медицинских изделий и, соответственно, надлежащее оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями требуемого качества с необходимыми функциональными и эксплуатационными характеристиками», – говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, делает вывод Минздрав, «механизм ограничений и условий допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102, не препятствует заказчикам (медицинским организациям) осуществлять закупки именно тех медицинских изделий, которые необходимы им для оказания качественной медицинской помощи», подчеркивая, что это могут быть и медизделия российского производства.

Летом 2018 года Минпромторг предложил распространить действие правила «Третий лишний» на аппараты ИВЛ, воздушные стерилизаторы, тонометры внутриглазного давления, концентраты для гемодиализа, термостаты суховоздушные, медицинские кровати и оториноскопы. Свой выбор номенклатуры в ведомстве обосновали присутствием на российском рынке не менее двух отечественных производителей каждого вида изделий.

Благотворительный фонд «Живи сейчас» 9 октября обратился к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и Федеральному собранию с просьбой отказаться от включения аппаратов ИВЛ в перечень, ограничивающий госзакупки импортных медизделий. По мнению авторов обращения, распространение действия правила «Третий лишний» на установки ИВЛ приведет к ухудшению качества медицинской помощи, деградации парка медоборудования и повышению смертности среди населения. Письмо подписала директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая, обращение поддержали еще девять благотворительных организаций.

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