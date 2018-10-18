Правительство РФ обновило правила регистрации цен на ЖНВЛП

Постановлением №1207 от 8 октября 2018 года утверждены обновленные Правила госрегистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) и Правиле веления госреестра предельных отпускных цен на те же лекарства. Из нововведений — ограничение стоимости дженериков и необходимость предоставлять документы для экономического анализа предлагаемых цен.

Проект постановления разработал Минздрав. В ведомстве считают, что новое требование о проведении экономического анализа «позволит объективно определять предельную отпускную цену производителя лекарственного препарата и предотвращать необоснованное увеличение цен».

В частности, производитель, желающий перерегистрировать цену в сторону ее увеличения, должен предоставить документы для экономического анализа. Его методика описана в постановлении.

Пори этом предельные цены дженериков — как при регистрации, так и во время перерегистрации предельных отпускных цен — «не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарственные препараты».

Перерегистрировать цену можно будет лишь один раз в календарный год, если речь идет о желании повысить цену, а если снизить, то никаких ограничений теперь нет.

Для производителей оригинальных препаратов, а также производителей дженериков из государств Евразийского экономического союза «устанавливается единая предельная отпускная цена для каждой лекарственной формы, дозировки и общего количества в потребительской упаковке без учёта формы выпуска».

Производители ЕЭС должны при перерегистрации цен предоставить расчет удорожания стоимости сырья и материалов «в структуре затрат на производство и реализацию лекарственного препарата», подтверждающие эти цифры контракты, и расчетные данные по другим расходам.

«При перерегистрации цен на лекарственные препараты производителей государств Евразийского экономического союза рентабельность не может превышать 30%», — говорится в пояснительной записке.

Иностранным производителям, чьи препараты только упаковываются в России, достаточно для перерегистрации цен предоставить копии товарных накладных и данные, подтверждающие отпускные цены производителя на лекарственный препарат в иностранных государствах. Остальным иностранным производителям также понадобятся копии таможенных деклараций.

Согласно действующим правилам, предельная цена первого регистрируемого воспроизведенного препарата должна быть как минимум на 20% ниже цены на оригинальный, биоаналога – на 10%. Цены на второй и последующие дженерики иностранных лекарств регистрируются еще на 5% ниже. Новые правила предлагают для дженериков и биоаналогов расчетную формулу, учитывающую стоимость референтного препарата и понижающий коэффициент.

Источник: Правительство РФ

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