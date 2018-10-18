«МираксБиоФарма» создаст производство препаратов для лечения предраковых патологий

18 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и АО «МираксБиоФарма» в сфере реализации инвестиционного проекта на территории Малоярославецкого района – строительства завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций, направленных на лечение предраковых патологий и на профилактику онкологических заболеваний репродуктивной системы. Подписи под соответствующим документом поставили: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель совета директоров АО «МираксБиоФарма» Сергей Жданов.

АО «МираксБиоФарма» – российская фармацевтическая компания полного производственного цикла, отвечающая современным стандартам качества и менеджмента. Компания основана в 2003 году и является одной из наиболее динамично развивающихся фармацевтических компаний в России. Одно из важных направлений деятельности компании – разработка лекарственных средств на основе индольных производных для лечения предраковых патологий женской репродуктивной системы.

На новом предприятии в Калужской области будут производиться лекарственные средства для решения проблем в области женского репродуктивного здоровья и онкопрофилактики. Продукция производится по стандартам GMP. Объем инвестиций составит более 800 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – около 300. Объем производства – от 600 тысяч до 1 млн препаратов.

Председатель совета директоров АО «МираксБиоФарма» Сергей Жданов:

«В портфеле компании два инновационных препарата российского производства, которые работают на профилактику предраковых состояний женской репродуктивной системы – «Индинол Форто» и «Цервикон-Дим». «Цервикон-Дим» является уникальным препаратом с показанием для лечения дисплазии шейки матки. В мире нет зарегистрированных лекарственных препаратов для лечения этого заболевания. А появление «Индинол Форто» в 2012 году открыл принципиально новые возможности для лечения предраковых патологий молочной железы и может существенно снизить заболеваемость раком».

5 сентября текущего года «Цервикон-Дим» и «Индинол Форто» включены в методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по профилактике рака молочной железы и рака шейки матки.

Говоря о выборе территории для реализации проекта, Сергей Жданов подчеркнул, что в Калужской области создан наиболее благоприятный деловой и инвестиционный климат. «Мы работаем во многих регионах. Наша группа компаний более 10 лет работает именно в Калужской области. И здесь мы имеем надежную базу действующих предприятий», – добавил Сергей Жданов.

В свою очередь, Анатолий Артамонов напомнил, что развитие фармацевтического кластера в регионе является стратегической задачей.

«В прошлом году на 70% увеличены объемы производства фармпродукции. По итогам этого года также прогнозируется рост показателей. Расширяется и номенклатура выпускаемых лекарственных средств. Российский фармпроект будет способствовать привлечению в Калужскую область новых технологий и компетенций и решению важных задач в здравоохранении. Это наукоемкая отрасль с привлекательными высококвалифицированными рабочими местами», – резюмировал губернатор.

Калужский фармацевтический кластер является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в РФ. Он объединяет 63 участника – это международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры. Более 80% продукции кластера – готовые лекарственные средства. Фармацевтические предприятия региона выпускают более 150 наименований продукции, в перспективном освоении – несколько десятков. Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году.

Калужский фармацевтический кластер первый и пока единственный в России получил «Серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа. В рамках аудита была проведена оценка системы управления кластером и основных направлений работы по 30 показателям в соответствии с методикой оценки European Cluster Excellence Initiative. Более 70% значений данных показателей Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» выполнила с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам.

Отраслевая специализация – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармсубстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство ГЛС и фармацевтических субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания.

Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны («Хемофарм», «АстраЗенека», «Ниармедик» «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини»), средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры — всего более 60 участников.

gmpnews