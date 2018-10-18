Новое производство лекарственных препаратов запустят в ОЭЗ «Дубна»

Строительство завода «ПСК Фарма» началось в апреле 2017 года. Лекарственные препараты для лечения астмы и хронических заболеваний легких – основные продукты, которые будут здесь выпускаться. В линейке продукции порядка 60 лекарственных средств. на данный момент российско-индийское предприятие уже выпустило пробную партию продукции.

Серию плацебо мы выпустили. Она сейчас находится на микробиологическом анализе. Если он покажет, что все хорошо, то мы выпускаем серию референтную, которую закладываем для исследования ее стабильности. Только после этого пакет документов уйдет в Минздрав, чтобы нам разрешили производить лекарственные препараты, – сообщила генеральный директор компании «ПСК Фарма» Ольга Турчанинова.

После выхода на полную мощность предприятие готово заместить значимую долю соответствующих лекарственных препаратов на отечественном рынке. Всего в реализацию проекта резидент намерен инвестировать почти два миллиарда рублей.

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