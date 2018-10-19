AbbVie урегулировала с Fresenius Kabi вопрос о выводе на рынок очередного биосимиляра Humira

В минувший четверг компания AbbVie («ЭббВи») заключила последнее из серии патентных соглашений на биосимиляры Humira – на сей раз с Fresenius Kabi («Фрезениус Каби»), согласовав таким образом сроки лонча очередного биоаналога, если его разработчику удастся получить все необходимые одобрения, сообщает FiercePharma.

По условиям соглашения, Fresenius лицензирует патенты AbbVie на препарат Humira и будет выплачивать роялти с продаж биосимиляра. Fresenius сможет вывести биосимиляр на рынки европейских стран после одобрения европейским регулятором, а на рынок США – 30 сентября 2023 г. при условии одобрения со стороны FDA. Компании не разглашают подробностей данной сделки.

Fresenius Kabi приобрела портфель биосимиляров компании Merck KGaA («Мерк КГаА») в прошлом году за 156 млн евро в виде аванса + до 500 млн евро в виде поэтапных платежей и в декабре подала заявку на регистрацию биосимиляра Humira в Европе.

Ранее AbbVie заключила аналогичные патентные соглашения с Amgen («Амджен»), Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис»), Mylan («Майлан») и Novartis («Новартис»).

Татьяна Кублицкая

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