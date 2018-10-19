FDA направило письменное предупреждение южнокорейскому фармпроизводителю в связи с нарушениями условий асептического производства

По информации FDA, группа инспекторов, проводивших проверку на предприятии южнокорейской компании Hanlim Pharm Co., Ltd. («Ханлим Фарм Ко., Эл-ти-ди») в Сеуле, выявила, что операторы линии асептического производства склонялись над открытыми контейнерами, пытаясь ликвидировать «флаконную пробку» на конвейере, и не осуществляли очистку открытых флаконов, прежде чем перезапустить линию, сообщает In-Pharma Technologist.

По итогам инспектирования, проведенного в период 29 января – 6 февраля 2018 г., FDA направило компании Hanlim письменное предупреждение.

Согласно данному письму, инспекторы выявили на предприятии ряд нарушений стандартов cGMP, включая нарушение условий асептического производства.

В письме также указано, что персонал предприятия Hanlim своевременно не документировал все операции, выполняемые в соответствии со стандартами cGMP, что привело к выпадению ряда данных.

В соответствии с выводами регулятора, система автоматического контроля на предприятии также действовала ненадлежащим образом; в частности, в двух системах программного обеспечения, используемых в контрольно-аналитических лабораториях, существовал незащищенный доступ к функциям времени и даты, что позволило менять время и дату проведенных испытаний.

Регулятор запросил от Hanlim план корректирующих и предупредительных действий и рекомендовал воспользоваться услугами независимого консультанта для устранения нарушений cGMP.

Татьяна Кублицкая

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