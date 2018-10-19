«МираксБиоФарма» инвестирует в строительство завода в Калужской области 800 млн рублей

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава совета директоров «МираксБиоФарма» Сергей Жданов заключили соглашение о сотрудничестве по организации производства нестерильных лекарственных средств и субстанций, предназначенных для профилактики онкозаболеваний и лечения предраковых патологий.

Завод, как уточняют в правительстве Калужской области, появится в Малоярославецком районе и даст региону около 300 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в строительство 800 млн рублей, открытие предприятия может состояться уже в 2020 году.

«В целом к 2020 году мы будем производить около 10% от общего объема фармацевтической продукции в стране. Это большая доля для одного региона», – заявил Артамонов.

«МираксБиоФарма» специализируется на производстве лекарств для лечения и профилактики женских заболеваний и профилактики рака, а также выпускает БАДы. Сейчас ее производственные мощности расположены в Московской области. В 2016 году компания вышла из состава Mirax Group бизнесмена Сергея Полонского и перешла во владение Аeon Corporation Романа Троценко.

В декабре 2016 года глава Калужской области Анатолий Артамонов уже подписывал подобный протокол намерений с президентом «МираксБиоФарма» Михаилом Пальцевым. Речь тогда шла о создании к 2018 году фармпроизводства на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей. О дальнейшей судьбе этого проекта ничего не известно.

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