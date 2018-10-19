Подписано соглашение между АРФП и Агентством по развитию фармрынка Узбекистана

18 октября в рамках межрегионального Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРФП и Агентством по развитию фармацевтического рынка при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, направленное на укрепление связей в фармотрасли двух стран.

Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств стал центральным событием первого дня целого комплекса мероприятий, проходящих в Ташкенте в рамках Дней Москвы. В продолжение регулярного политического диалога главы государств обменялись мнениями о состоянии узбекско-российских многоплановых отношений, обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях.

Сейчас ведется активная работа по привлечению ведущих фармацевтических компаний России для участия в инвестиционном сотрудничестве на территории Республики Узбекистан. Здесь созданы благоприятные условия для создания новых производственных мощностей. В частности, в 6 регионах республики функционируют 7 свободно-экономических фармацевтических зон, куда активно инвестируют как местные, так и зарубежные инвесторы.

В рамках государственного визита Президента РФ, планируются к подписанию соглашения по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Российскими фармацевтическими компаниями на общую сумму более 50 млн. долларов США. В частности, на полях Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию фармацевтического рынка при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и Ассоциацией Российских фармацевтических производителей (АРФП), направленное на реализацию проекта по созданию инновационного фармацевтического кластера в Ташкентской области на территории 100 Га. Как отметил Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП:

«Узбекистан – наш давний и надежный партнер. Регуляторы узбекского фармрынка всегда были активными участниками обсуждений насущных проблем отрасли в рамках Межгосударственной комиссии СНГ. Мы прекрасно знаем узбекскую фармшколу, так как многие профессора и преподаватели обучались и защищали диссертации в ведущих российских ВУЗах. Так что подписанное соглашение – это логичная и закономерная формализация имеющихся добрых профессиональных связей. При этом документ закладывает возможности для будущих совместных проектов и в сфере науки и разработок, и в сфере производства, и в сфере образования. А то, что подписание прошло в рамках официального визита Президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, дает дополнительный импульс к кооперации и сотрудничеству с узбекскими коллегами».

В свою очередь Азиз Абдуллаев, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, подчеркнул:

«Узбекистан поставил цель снизить долю импорта и локализовать производства фармпродукции. В настоящий момент проявляется активный интерес к развитию фармпроизводства в Узбекистане, в частности мы общаемся с китайскими, индийскими и корейскими компаниями. Стратегически важными партнерами для нас являются локализованные в Российской Федерации компании. Мы отмечаем взаимную потребность в максимальной гармонизации и интеграции фармотрасли наших стран и подчеркиваем важность активного сотрудничества и делового общения в сфере реализации инновационных программ по наиболее востребованным на рынке направлениям. С нашими партнерами мы ведем активные переговоры, предоставляя им информацию о фармацевтической отрасли Узбекистана и преференциях, которые мы даем локальным производителям».

Подготовлено пресс-службой АРФП

gmpnews