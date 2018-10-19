В Коми получены биологически активные соединения для создания противогрибковых лекарств

Химики в Коми разработали новые вещества для лечения грибковых инфекций, занимающих первое место в мире по распространенности. Вещества получены на основе хвойных растений и нетоксичны в отличие от большинства нынешних противогрибковых лекарств, рассказала ТАСС руководитель научной группы Светлана Рубцова.

«Наша разработка называется «Синтез сера — кислород и азот содержащих терпеноидов для получения субстанций лекарственных препаратов». Это новые биологически активные соединения, которые получены на основе веществ, содержащихся в природе — в скипидаре, в хвойных растениях. Особенность их в том, что они нетоксичны или малотоксичны, тогда как большинство противогрибковых препаратов высокотоксичны и могут вызвать аллергию, поражения кожи и внутренних органов», — рассказала врио Института химии Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН», заведующая лабораторией химии окислительных процессов, доктор химических наук Светлана Рубцова.

Помимо этого, отметила ученый, лечение грибковых и бактериальных инфекций осложняется их устойчивостью к известным антибиотикам. Поэтому поиск новых биологических активных противогрибковых веществ становится все более актуальным.

Полученные вещества в разной модификации — с добавлением атомов серы, кислорода, фтора или азота — обладают разной активностью — антимикробной, противогрибковой, антиоксидантной. В перспективе вещества могут применяться для получения широкого спектра лекарств. На данный момент этот проект молодых ученых Института подкреплен шестью патентами, отметила руководитель научной группы.

Институт химии Федерального исследовательского центра «Коми научный центр» действует с 1995 года, проводит фундаментальные исследования в области органической и неорганической химии, разрабатывает инновационные технологии производства новых материалов с использованием растительного сырья и минеральных ресурсов. Исследования координируются РАН, поддерживаются российскими и международными грантами и программами. Институт имеет более 200 патентов, из них четверть поддерживается в силе — это наиболее перспективные разработки, которые, по мнению ученых, будут востребованы.

gmpnews