Российский препарат от рака на основе осповакцины проходит доклинические испытания

Сибирские ученые вывели на завершающую стадию доклинические испытания единственного в России лечебного препарата от онкологических заболеваний. Закончить эту часть исследований планируется до конца 2019 года, сообщил ТАСС председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» Сергей Нетесов.

«Тот препарат, который разрабатывается в Сибири, заканчивает прохождение «доклиники» <…> По идее, [испытания должны закончиться] в следующем году, до конца 2019 года«, — сказал он.

К этому времени ученым предстоит завершить сами испытания и представить масштабный отчет о их результатах в национальный центр экспертизы Минздрава РФ. В результате разработчики препарата рассчитывают получить разрешение на проведение клинических испытаний.

Нетесов сообщил, что не сомневается в успехе испытаний, так как сибирский препарат является непрямым аналогом зарубежной разработки, которая сейчас уже проходит третью фазу клинических испытаний и показывает очень хорошие результаты.

«Это вирус осповакцины. На основе него сделан рекомбинантный вирус, в него внесено несколько десятков разных изменений, и он за рубежом сейчас испытывается. Наш — похож на него, не идентичный, но похожий», — уточнил ученый.

Проект создания российского препарата от рака на основе осповакцины включен в госпрограмму по поддержке фармацевтической промышленности «Фарма-2020». Стоимость доклинических испытаний, по словам Нетесова, составляет около 50 млн рублей, причем, по условиям финансирования, треть расходов взяла на себя частная компания. Испытания проводят ученые Инситута химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) совместно с коллегами из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» — одного из двух центров в мире, где хранится вирус натуральной оспы. Для создания препарата используется живой, но ослабленный вирус осповакцины, который «учат» размножаться в раковых клетках и разрушать их, практически не затрагивая здоровые.

gmpnews