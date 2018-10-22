PharmaDATA: в сентябре изменился рейтинг российских фармдистрибьюторов по коммерческих закупкам

Рейтинг «ТОП-15 фармацевтических дистрибьюторов» за сентябрь 2018 года, опубликованный аналитическим порталом PharmaDATA 4 октября, вновь возглавил ЦВ «ПРОТЕК» с долей рынка 23,07%. Вторую строку заняла компания «Пульс» (21,56%), третью – «Катрен» (20,97%). На протяжении 8 месяцев 2018 года на втором месте рейтинга значилась компания «Катрен», на третьем – «Пульс».

Неизменными остались 4 и 5 места рейтинга – «Гранд-Капитал» (5,26%) и «СИА Интернейшнл» (3,14%) соответственно.

Новый участник ТОП-15 дистрибьюторов (15 строчка) – «Юг Фарм».

Рейтинг составлен на основании совокупной информации систем товарного учета и заказа товара 16 008 аптек. Были использованы данные аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.

Справка о компании

ООО «Фармадата» (дочернее предприятие АО «Спарго Технологии», ГК «Протек») – маркетинговое digital-агентство, работающее на фармацевтическом рынке России с 2013 года.

PharmaDATA – аналитический портал для формирования отчетов и создания новых баз данных. Отчеты и рейтинги позволяют увидеть рынок точечно, изучить конкретный сегмент фармацевтического рынка на определенную дату, сделать прогнозы и выявить тренды развития. PharmaDATA показывает статистический срез данных о товародвижении аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.

Источник: PharmaDATA.RU

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