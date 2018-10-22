«Катрен» и ЦРПТ провели тестирование считывания криптозащищенной маркировки

Один из крупнейший российских фармацевтических дистрибьюторов АО «Катрен» проверил качество и скорость считывания маркировки, содержащей криптографическую защиту, со вторичных упаковок лекарств. С результатами тестирования можно ознакомиться на сайте crpt.ru.

Испытания показали, что коды на всех четырех тестовых образцах были успешно считаны в 100% случаев. При этом криптографическая подпись не повлияла на скорость и расстояние считывания кода Data Matrix. В эксперименте тестировали упаковки как содержащие, так и не содержащие криптографическую защиту. Оба типа образцов показали одинаковые результаты. Всего использовались четыре упаковки лекарственных препаратов разных размеров и стандартные сканеры 2D кода, применяемые в складских операциях: Motorola DS 2278, Motorola DS 7708 и радиотерминал Motorola MC32NO.

В ходе испытаний было выявлено, что на стационарных радиотерминалах Motorola MC32NO коды с качеством ниже «С» (Тестовый образец 1 — код со слабой контрастностью и значимыми дефектами печати) считываются на 2-3 секунды дольше, чем остальные образцы. Важно отметить, что код с данными характеристиками не соответствует требованиям действующих методических рекомендаций и может затруднять работу дистрибьютера. По мнению оператора ЦРПТ, для обеспечения стабильной работы всех звеньев цепи поставки лекарственных препаратов важно в дальнейшем сохранять текущие требования к качеству кода. На других типах считывающих устройств сканеры Motorola DS 2278 и сканер объемный Motorola DS 7708, несмотря на слабую контрастность чернил, данный образец показал положительный результат аналогичный результатам других образцов.

Для проверки износостойкости на цифровые коды нанесли различные повреждения: зачеркнули шариковой ручкой, повредили канцелярским ножом, наклеили и сняли упаковочную ленту, затерли скрепками, потерли пачку о пачку и замяли. Из шести образцов повторно не считался только образец, разрезанный канцелярским ножом, из-за повреждения кода более, чем на 30%.

«Чем раньше фармацевтические производители, дистрибьюторы, аптечные и медицинские организации начнут подготовку к внедрению криптозащищенной маркировки, тем комфортнее и быстрее произойдёт переход отрасли к обязательной маркировке. Очередное испытание на реальной площадке показали, что криптозащищённый код не усложняет процесс маркировки лекарств. При этом, именно криптозащита не позволяет подделывать данный код. Для работы с новым форматом кода у производителей появится одно новшество — специальный «черный ящик» регистратор эмиссии. Их ЦРПТ установит на всех производствах в стране за свой счет», – отметил руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.

gmpnews