В связи с Brexit на Литву ляжет ноша регистрации лекарств в объеме 200 000 евро

Поскольку Соединенное Королевство выходит из Евросоюза, на Литву ляжет дополнительная финансовая ноша по регистрации лекарств. Правительство Литвы запланировало, что для этих целей в бюджете следующего года нужно выделить 200000 евро.

Представитель по связям с общественностью министерства здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте-Шрюбене сообщила, что Соединенное Королевство до сих пор выполняло важную роль в оценке заявок на регистрацию лекарств, с применением децентрализованных процедур взаимопризнания, часто выполняла функции референционного государства — была основным оценщиком заявок.

Европейское агентство лекарственных средств, выдающее разрешение на продажу лекарств в ЕС, находится в Лондоне, а Великобритания активно участвует в деятельности агентства.

«С выходом Соединенного Королевства из ЕС, его функции в лекарственном секторе должны перенять государства-члены, например, перенять референционные функции страны, которые выполняло Соединенное Королевство, осуществлять эти функции, когда будут подаваться новые заявки на регистрацию лекарств, а Европейское лекарственное агентство переносится в Нидерланды», — сообщила Л. Бушинскайте-Шрюбене.

После выхода Великобритании не будут применяться принципы общего рынка, поэтому Литве придется пересмотреть лекарственный реестр и позаботиться о том, чтобы произведенные в Великобритании лекарства импортировали юридические лица, учрежденные в ЕС и обладающие лицензией.

Советник министра отметила, что все это увеличит трудовую нагрузку Государственной комиссии по контролю за лекарствами.

ИСТОЧНИК: RU.DELFI.LT

gmpnews