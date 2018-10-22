Лидер Ирана согласился на вывод $500 млн. из Национального фонда развития для поддержки фармацевтических компаний

Вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири рассказал в воскресенье, что лидер Исламской революции согласился на вывод 500 миллионов долларов из Фонда суверенного богатства Ирана для поддержки фармацевтических компаний.

«500 миллионов долларов будут изъяты из Национального фонда развития и обменены на риалы для поддержки отечественных фармацевтических компаний. Лидер одобрил эту меру на прошлой неделе, и с этим нет никаких проблем», — заявил вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири на церемонии, посвященной Национальному дню экспорта в воскресенье, сообщает Mehr News.

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