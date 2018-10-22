Российские генно-инженерные препараты впечатлили участников фармфорума в Мадриде

На три дня – с 9 по 11 октября – Мадрид стал мировой столицей фармацевтической промышленности. Здесь прошла крупнейшая международная отраслевая выставка CPhI Worldwide 2018, на которой под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ свою продукцию представили ведущие отечественные фармацевтические компании. Особый интерес у зарубежного отраслевого сообщества вызвали новые биоаналоговые лекарственные средства российской компании «Генериум», которые готовятся к регистрации в ближайшее время и обещают стать настоящими «фармацевтическими блокбастерами». Среди них препараты для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, болезни Гоше и кистозного фиброза.

Выставка CPhI Worldwide 2018, объединившая на одной площадке представителей из 153 стран мира и более 45 тысяч участников, – уникальная возможность для фармацевтов рассказать о своих достижениях и установить сотрудничество с компаниями стран дальнего зарубежья. CPhI Worldwide является индикатором общего состояния отрасли, поскольку это единственная платформа, объединяющая глобальную фармацевтику, а Россия уже давно зарекомендовала себя как одного из основных игроков на мировой арене. В последние годы это стало особенно заметно в области биотехнологий, в частности, в орфанной сфере (сфере редких заболеваний. – «НГ») рекомбинантных или как их еще называют – генно-инженерных лекарственных препаратов.

Россию в нынешнем году представляли более десяти компаний-производителей, среди которых – биофармацевтический холдинг «Генериум». В ее портфеле — уникальные и крайне сложные в разработке и производстве препараты для лечения широкого спектра редких заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диагностики туберкулеза. Подобного ассортимента нет ни у одной фармкомпании, представлявшей свои наработки на мировом конгрессе в Мадриде. Представители холдинга провели десятки встреч с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в приобретении российских лекарств. Одной из таких компаний-партнеров является швейцарская Stragen, руководство которой было впечатлено потенциалом «Генериума».

«При первом знакомстве с «Генериум» мы были удивлены, ведь они единственные в мире производители трех факторов свертывания крови для лечения всех типов гемофилии, а инновационный диагностикум «Диаскинтест» для определения наличия туберкулезной инфекции в организме, сейчас проходит процесс преквалификации Всемирной организации здравоохранения, – говорит генеральный менеджер по развитию бизнеса Stragen Антуан Тетард. – Что касается перспективного портфеля компании, то мы не видели ничего подобного ни у одной представленной на выставке организации».

«Деловые отношения с нашими партнерами из Европы, Ближнего Востока, стран южной и центральной Америки, Азии свидетельствуют в первую очередь о лидирующем положении России в области лечения редких заболеваний, которые в последнее время ложатся тяжелым бременем на плечи государства, – отмечает генеральный директор АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай. – Сегодня ни одна страна в мире не имеет аналогичной линейки препаратов. Это обусловлено правильным государственным подходом и высоким профессиональным уровнем российских биотехнологов».

Источник публикации: http://www.ng.ru/economics/2018-10-19/100_pharm191018.html

Фото: ng.ru

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