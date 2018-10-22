Назначение в Eli Lilly

Новым членом совета директоров Eli Lilly and Company («Эли Лилли») избрана Карен Уолкер (Karen Walker). Она займет кресло члена совета 1 декабря 2018 г. В зоне ответственности Карен Уолкер окажется работа Комитета по аудиту и Комитета по государственной политике и комплаенс (compliance), сообщает пресс-служба компании.

Карен Уолкер имеет более чем 20-летний опыт работы в ИТ-индустрии на руководящих позициях в области макретинга. В 2017 г. Карен Уолкер была названа одним из 10 самых влиятельных CMO (директор по маркетингу) по версии Forbes.

Она является старшим вице-президентом и директором по маркетингу в Cisco (одна из крупнейших в мире компаний в сфере высоких технологий), где она работает с 2009 г. Под руководством Карен Уолкер компания Cisco достигла значительных успехов, стоимость бренда Cisco увеличилась на 16% до 34,6 млрд долларов США.

До прихода в Cisco Карен Уолкер работала в Hewlett-Packard в качестве вице-президента по стратегии и маркетингу.

Карен Уолкер является членом правления ITSMA и членом Совета директоров CMO в Северной Америке.

Елена Григорьева

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