«Сахамедпром» будет ликвидирован

Депутаты Ил Тумэна исключили ГУП «Сахамедпром» из перечня предприятий республики, подлежащих приватизации путем преобразования в акционерные общества в 2018-2020 гг. И.о. заместителя министра имущественных и земельных отношений Виктор Афанасьев напомнил, что еще в мае правительство приняло решение о ликвидации компании.

Оказалось, что за 11 лет существования единственный в Якутии завод по производству инфузионных растворов так и не получил лицензию на производство и реализацию лекарственных средств. В связи с этим предприятие выпускало только опытно-промышленные партии. Ранее планировалось, что оно выйдет на мощность более 1 млн литров растворов в год – это должно было покрыть все потребности республики. Однако выделенные бюджетом деньги быстро закончились, а «Сахамедпром» так и не стал конкурентоспособным. Менеджмент неоднократно обращался к властям за господдержкой.

На пленарном заседании, прошедшем 19 октября, лишь немногие депутаты высказались за реанимирование предприятия. Мнение большинства выразил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

«Сегодня по части выпуска инфузионных растворов ведутся переговоры с предприятиями Российской Федерации», – таким образом он дал понять, что надежд на «Сахамедпром» власти больше не питают.

Ольга Коберник

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