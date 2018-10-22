ФАС: до конца 2021 года в РФ должна быть установлена взаимозаменяемость для всех лекарств

В настоящее время 84 % всех обращаемых в России лекарств не признаны Минздравом России взаимозаменяемыми. Об этом сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская, выступая на Межведомственной конференции «Применение норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Обзор нововведений и лучших практик, рассмотрение типовых нарушений, мнение регуляторов», организованной Минобороны РФ.

Кроме этого, уточнила представитель ФАС, до сих пор не установлена эквивалентность лекарственных форм для лекарственных препаратов.

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ, правительству до 30 ноября 2018 г. необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов.

По словам спикера, в настоящее время ФАС согласовала поправки в Закон об обращении лекарственных средств, разработанные Минздравом России при участии ФАС России.

План мероприятий содержит конкретные сроки и целевые показатели в отношении различных групп лекарственных препаратов, в том числе приоритетные сроки установления взаимозаменяемости для лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП.

«В результате последовательной реализации всех этапов плана мероприятий и достижения целевых показателей, до 31 декабря 2020 года предполагается установить взаимозаменяемость для 80% лекарственных препаратов. В отношении оставшихся 20% планируется предоставление производителями дополнительного срока установления взаимозаменяемости до 31 декабря 2021 года с тем, чтобы они провели необходимые дополнительные исследования», – пояснила Надежда Шаравская.

Елена Сидорова

pharmvestnik