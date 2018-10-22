«Гротекс» и «Фармасинтез-Тюмень» могут получить от ФРП займы на развитие производства и закупку оборудования ФАС: до конца 2021 года в РФ должна быть установлена взаимозаменяемость для всех лекарств » Министра здравоохранения Алтайского края повысили в должности Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 октября озвучил обновленную структуру правительства. Министр здравоохранения Ирина Долгова стала первым заместителем председателя правительства. Она будет курировать социальные вопросы. «С сегодняшнего дня правительство Алтайского края считается сформированным и приступает к своей работе», – объявил глава региона. Кресло министра здравоохранения пока пустует. Ожидается, что в скором времени его займет 41-летний красноярец Дмитрий Попов, земляк Виктора Томенко. До 19 октября он работал в должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края и уже подал в отставку. Однако официальной информации об увольнении чиновника и назначении его на новый пост пока нет.

Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края Ольга Коберник

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