«Гротекс» и «Фармасинтез-Тюмень» могут получить от ФРП займы на развитие производства и закупку оборудования

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил семь проектов в шести регионах РФ на общую сумму займов 1,56 млрд рублей, при этом общая стоимость проектов составит порядка 3,8 млрд рублей.

В числе одобренных проектов два – в сфере фармпроизводства.

В частности, компания «Гротекс» из Санкт-Петербурга с помощью ФРП наладит импортозамещающее производство суспензий, эмульсий и растворов для инъекций. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства более чем на 6 млн упаковок лекарственных препаратов в год. Стоимость проекта 787,7 млн рублей, из которых 393,5 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

Компания «Фармасинтез-Тюмень» может получить льготный заем по программе «Лизинговые проекты» на приобретение оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются при лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, недостатке гормонов или гинекологических заболеваниях. По данным компании, доля иностранных производителей гормональных лекарственных препаратов на российском рынке сегодня составляет более 95%. Общая стоимость проекта 1,8 млрд рублей, из которых 479,4 млн рублей в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга. Еще 408,4 млн рублей авансирует само предприятие, а остальное (887,8 млн рублей) – финансовый партнер заемщика – ВТБ Лизинг.

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы суммой более 450 млн рублей должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.

Елена Сидорова

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