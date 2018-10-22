Эксперты прогнозируют усиление роли формата аптечного маркетплейса

По мнению представителей розничного сегмента, формат аптечного маркетплейса в стране совершенно неразвит, но с уходом в онлайн-продажи его появление предопределено.

Эксперты констатируют: практически все крупные игроки вышли в интернет-пространство. В настоящий момент существуют две модели онлайн-продаж: онлайн-аптеки и агрегаты. Последние, впрочем, пока слабо развиты и не оказывают влияния на расклад сил, но ряд специалистов уверенно заявляют: это дело времени.

«С агрегаторами у нас на рынке все довольно грустно. Были попытки создать подобные системы, где аптеки размещали свои прайс-листы, но они не прижились», – заявил Александр Кулягин, коммерческий директор Pharm-portal.ru, выступая в ходе Аптечного саммита.

Тем не менее, изучая исследования аналитиков, эксперт настаивает, что в ближайшие годы свое развитие на российском рынке получит именно формат маркетплейса.

Директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин, считает, что на российском аптечном рынке найдется место и интернет-аптекам и агрегаторам. Но в целом он уверен, что интернет-торговля – следствие негативных процессов, происходящих в аптечном ритейле, нет ничего хорошего в легализации доставки лекарств.

Это, по его словам, огромная зона риска, развивая этот ресурс, бизнес считает деньги, забывая при этом о конечном потребителе.

Оксана Баранова

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