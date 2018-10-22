Эксперт: стратегия «Фарма-2030» нуждается в более четком структурировании

О приоритетах развития фармацевтической отрасли до 2030 года размышляли участники Международной конференции инновационных технологий и открытий в фармацевтической отрасли INOPharma.

Как отметила в своем выступлении исполнительный директор СПФО Лилия Титова, от импортозамещения и создания современных мощностей, которые соответствуют стандартам GMP, отрасль в грядущем десятилетии переходит к более сложным задачам.

«Прежде всего важно, чтобы стратегия «Фарма-2030» была пациентооринтированная», – подчеркнула она. Кроме того, по мнению эксперта, для решения поставленных задач необходимо предполагать конкретные источники финансирования, в противном случае «это уже будет не стратегия, а эссе».

При этом важно учитывать текущую ситуацию. Так, 2019 год станет годом больших затрат на маркировку, напомнила Лилия Титова. Это значит, что средства, которые производители могли направить на инновации и обновление производства, зачастую пойдут на решение сиюминутных задач, без которого движение вперед невозможно.

По ее словам, «стратегия очень хорошо описывает текущую ситуацию, но важно и описать, чего планируется достичь, основные ключевые моменты». В этой связи, возможно, есть необходимость по-другому структурировать документ, предположила г-жа Титова. «Прочитав даже краткую выжимку, мы должны понимать, к чему стремиться, что для этого нужно, и какова, предположительно, будет структура фармпромышленности к концу 2030 года», – заключила она.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

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