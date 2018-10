Инъекционный препарат для пациентов с ВИЧ может появиться через 4 года Эксперт: стратегия «Фарма-2030» нуждается в более четком структурировании » Разработчики лекарств Беларуси обеспокоены потоком продукции in bulk Производители лекарств Беларуси просят законодательно защитить их от продукции in bulk. Об этом заявила заместитель директора по научной и инновационной работе ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» Елена Калиниченко. «Не скажу, что in bulk — это плохо, но in bulk надо различать, как это сделали законодательные органы других стран. Если это продукт, которого не было до сих пор, не завозили ни иностранные производители, не производили на внутреннем рынке, — это хорошо. Но часто это уже десятый продукт, который не нужен для нашего маленького рынка», — сказала Елена Калиниченко. Она пояснила, что продукция in bulk — это нефасованные лекарственные препараты, которые прошли все стадии производственного процесса, кроме фасовки, конечной упаковки и маркировки, у другого производителя. По словам Елены Калиниченко, покупать продукцию in bulk и фасовать ее в Беларуси стало очень популярно. «Может возникнуть такая ситуация, что мы занимаемся разработкой своей продукции, приходит in bulk — и мы оказываемся невостребованными», — рассказала спикер об угрозах, которые несет отсутствие координации на этом сегменте рынка. «Пока это стоит на контроле у холдинга и министерства, надеюсь, что будут приняты соответствующие постановления и указы», — поделилась надеждами замдиректора. Ученые НАН Беларуси сконцентрировались на импортозамещении высокотехнологичных, наукоемких и дорогостоящих лекарств. В Академии наук не только занимаются синтезом и разрабатывают технологии производства лекарств, но и выпускают их. «В этом случае в стране производится и субстанция, и готовая лекарственная форма, но и при внедрении в производство дженериков необходимо научное сопровождение. Таблетка должна быть такой, чтобы ее нельзя было отличить от импортного аналога», — добавила Елена Калиниченко. По словам заместителя генерального директора «Белфармпрома» Виктора Шеина, сейчас руководство холдинга и Минздрава сосредоточено на координации деятельности белорусских производителей фармпродукции. На внутреннем рынке доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составляет 53%. Пока данный показатель не планируется повышать. Ранее, по словам Виктора Шеина, частные фармацевтические предприятия выводили на рынок продукцию, «которая в первую очередь была высокомаржинальной и представляла интерес для них». Теперь они работают в рамках программы импортозамещения, выводят на рынок более ста лекарственных средств в год и не конкурируют друг с другом. В нынешнем году делегация специалистов «Белфармпрома» посетила Японию. Там они смогли договориться о выводе на белорусский рынок онкологических препаратов японских фармпроизводителей. Лекарственные средства появятся на внутреннем рынке сначала в форме in bulk, затем их производство будет локализовано в Беларуси. ИСТОЧНИК: BELMARKET.BY gmpnews