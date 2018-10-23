Инъекционный препарат для пациентов с ВИЧ может появиться через 4 года

Новый препарат для антиретровирусной терапии проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. На рынок он выйдет не раньше чем через четыре года. Эксперты считают, что новая форма препарата будет стимулом для пациентов соблюдать схему лечения — сегодня часть больных отказывается от ежедневного приема таблеток из-за постоянных побочных эффектов.

О новой разработке «Известиям» рассказали в самом ЦНИИ и подтвердили в Федеральном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Препарат сделан на основе наносуспензий, которые медленно расходуются в организме. Они создают «депо», и на протяжении месяца концентрация препарата во всех тканях организма постоянно на нужном уровне, — рассказал руководитель группы разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Дмитрий Киреев.

Он пояснил, что отказ от ежедневного приема таблеток позволит снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт ВИЧ-положительных пациентов и снизить количество побочных эффектов.

Препарат может появиться на российском фармацевтическом рынке через четыре года, рассказал глава Федерального центра СПИД Вадим Покровский. Специалисты уже приступили к клиническим испытаниям, они продлятся год. После этого необходимо зарегистрировать препарат и запустить производство, на что потребуется еще три года.

Однако в первое время лекарство окажется доступным не всем, потому что препарат будет стоить дорого, полагает Вадим Покровский (на разработку, клинические испытания и производство нужно не менее 1 млрд рублей). Производители сначала будут стараться окупить затраты, это отразится на конечной стоимости товара. Но через 3–5 лет цена препарата может существенно снизиться, объяснил Вадим Покровский.

Сейчас при самой простой и современной схеме лечения пациент ежедневно должен принимать одну таблетку, рассказал эксперт «Восточноевропейского и центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ» Кирилл Барский.

В России в основном лечат эфавирензом. Это старый препарат 1998 года, он эффективный, но с побочными действиями. Наблюдаются нарушения работы центральной нервной системы, по утрам тошнота и кружится голова, по ночам бессонница. Из-за этого около 30% пациентов отказываются от лечения, — рассказал Кирилл Барский.

Однако новый препарат наверняка будет обходиться дороже эфавиренза, поэтому переориентация госзакупок на него маловероятна, полагает Кирилл Барский. Сейчас пациенты с ВИЧ часто сталкиваются с отказом врачей выписать бесплатно более современное лекарство.

Если препарат в новой форме будет доступен пациентам, это станет стимулом более ответственно подходить к лечению, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. Но в случае если пациент пропустит инъекцию, последствия могут быть хуже, чем от пропущенной таблетки, отметил эксперт. Также могут возникнуть трудности, если препарат не подойдет пациенту. Таблетки можно быстро сменить, в случае инъекции длительного действия это не получится.

gmpnews