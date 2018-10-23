Фармкомпаниям необходимо рассматривать сотрудничество с инновационными стартапами

На Московском международном форуме «Открытые инновации» представители компании «АстраЗенека» обсудили с коллегами из разных стран вопросы внедрения новых экономических моделей для эффективной цифровизации корпораций, прогрессивные стратегии управления, а также роль корпоративных акселераторов, фондов и программ внутреннего предпринимательства для инновационного развития крупного бизнеса, в том числе в сфере здравоохранения.

Главный исполнительный директор «АстраЗенеки» Паскаль Сорио принял участие в двух ключевых сессиях форума — «Тяжеловесы революции. Крупный бизнес и государство в эпоху технологических прорывов» и «Life Science 2030: наука, бизнес и государство», в ходе которых рассказал, какие технологии определяют будущее медицины, как большие данные и таргетные препараты могут помочь снизить расходы на здравоохранение, а также улучшить результаты терапии пациентов.

«В медицине и биологии есть три главных тренда: возникновение новых технологий, которые способствуют разработке таргетных препаратов, появление большого количества данных и стремительное развитие цифровых технологий. Все эти аспекты, взаимодействуя между собой, вносят вклад в развитие здравоохранения. Более чем в 90% всех готовящихся к выпуску лекарственных препаратов «АстраЗенека» используется подход персонализированной медицины», – рассказал г-н Сорио.

Участники форума пришли к выводу, что фармацевтическим компаниям необходимо рассматривать сотрудничество с инновационными стартапами.

Развитию темы партнерств в области науки также было посвящено выступление вице-президента «АстраЗенеки» Александра Беденкова в сессии «Great ideas VS great projects. Корпоративный акселератор или покупка стартапа как рычаг инновационного развития корпорации?». Александр рассказал о роли стартапов в развитии фармацевтической области и создании прорывных лекарственных препаратов:

«Важно отметить, что наше сотрудничество со Сколково и совместная акселерационная программа явились прототипом для создания инновационных научных хабов в Международном регионе. По подобию нашего сотрудничества в России уже созданы партнерства в Азии и в Латинской Америке. Наша цель – быть частью экосистемы, которая фокусируется на научно-исследовательских разработках и на образовании. Качество заявок на участие в акселераторе, которые мы получили, нас очень сильно порадовало. Сейчас с шестью финалистами мы готовы выходить на глобальный уровень: уже в начале декабря состоится совместный demo-day форум в Кембридже. Помимо партнерства со Сколково мы также работаем с коллегами из ФРИИ: проект с Qapsula – один из самых приоритетных для нас. Он позволяет привнести инновации в лечение пациентов с острым коронарным синдромом — инновации, которые приносят пользу пациентам и государству».

В панельной дискуссии «Нет предела совершенству кадров. Программы и методы развития персонала» спикером выступила Алина Манцева, директор по персоналу «АстраЗенеки». Свое выступление Алина посвятила стратегиям формирования инновационной культуры и развитию лидеров будущего в эпоху digital disruption – технологической революции, которая стремительно изменяет не только принципы ведения бизнеса, но и кардинально трансформирует мышление людей:

«Лидеры будущего – это лидеры, которые могут работать в эпоху цифровой трансформации. Они готовы вести за собой не только свою часть бизнеса, но и всю компанию в целом. Развивая лидеров будущего, нам очень важно предложить им такую программу, которая будет помогать нам развивать дух инноваторства и в себе, и в будущем поколении. Мы реализовали программу Leading business – это социальная онлайн-платформа, доступная для наших сотрудников с любого устройства в любой момент времени. Проект дает возможность нашим будущим лидерам учиться не только у гуру бизнеса, но и получать необходимые навыки и знания в рамках работы внутри компании. Первую когорту лидеров, прошедших эту программу, мы выпускаем уже в этом году».

gmpnews