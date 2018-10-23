«Хемофарм» признана «Экоорганизацией-2018» в Калужском регионе

Производственная площадка международной фармацевтической компании STADA — «Хемофарм» (г. Обнинск) одержала победу в номинации «За экологическое ответственное отношение к организации производства» в категории «Крупная организация» на конкурсе «Экоорганизация-2018». Организатором конкурса выступило Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Предприятие «Хемофарм» уже тритий год подряд занимает первое место в номинации «За экологическое ответственное отношение к организации производства». И это не случайно. STADA большое внимание уделяет вопросам защиты окружающей среды, все производственные площадки компании ведут свою деятельность, точно следуя политике в области экологии.

Основная цель «Хемофарм» в сфере экологии — это снижение негативного влияния химических, биологических факторов на население и окружающую среду. Эту цель мы достигаем разными методами: рационально используем природные ресурсы, формируем экологическую культуру персонала, повышаем уровень профессиональной подготовки в области природоохранной деятельности. Кроме того, совершенствование деятельности компании в этой сфере достигается благодаря внедренной системе экологического менеджмента, — комментирует генеральный директор ООО «Хемофарм» Веролюб Любинкович.

«Хемофарм» стала единственной фармацевтической производственной компанией в регионе, отмеченной жюри конкурса «Экоорганизация-2018».

Основная задача конкурса — популяризация экологической культуры социально-ответственного бизнеса и применения современных систем управления, технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

gmpnews