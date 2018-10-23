В Великобритании внедрят цифровую систему для борьбы с фальшивыми рецептами

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании намерена запустить в 2019 году цифровую систему для борьбы с фальшивыми рецептами. В настоящее время ущерб от поддельных рецептов достигает 256 млн стерлингов в год.

По информации BBC News, с помощью цифровой системы аптеки смогут проверять, кто действительно имеет право на льготные препараты. Пока пациенты просто показывают сертификат об освобождении от уплаты.

Новость встретила неоднозначный отклик у фармацевтов. Председатель Совета Королевского фармацевтического общества Сандра Гидли заявила, что диабетики могут не получить инсулин вовремя, если система откажет в лекарстве, потому что ее не успели обновить.

Госсекретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Мэтт Хэнкок отмечает, что при новой системе мошенникам, предъявляющим фальшивые рецепты, придется столкнуться с последствиями своих действий.

В России организовать систему мониторнига движения лекарств пытаются помощью блокчейна. Например, Правительство Новгородской области предложило Минздраву распространить региональный проект, позволяющий контролировать все этапы доставки дорогостоящих лекарств — от назначения врача до их выдачи пациенту в аптеке.

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