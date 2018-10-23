Утверждены методические рекомендации по внедрению антимонопольного комплаенса в органах власти

Правительство РФ утвердило методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Соответствующее распоряжение от 18.10.2018 № 2258-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Этот инструмент будет содействовать снижению количества антимонопольных правонарушений, считают в ФАС.

В соответствии с указом Президента РФ о государственной политике по развитию конкуренции до 1 марта 2019 года федеральные и региональные органы власти должны внедрить антимонопольный комплаенс в свою деятельность. Соответствующую методику разработала антимонопольная служба.

Для функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти должно быть определено уполномоченное подразделение.

«Антимонопольный комплаенс в конечном итоге позволит снизить в два раза нарушения Закона о защите конкуренции со стороны органов власти, что является ключевым показателем реализации Национального плана развития конкуренции», — считает заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

В документе излагаются цели, задачи и принципы комплаенса, перечисляются положения, которые должен содержать правовой акт органа власти о его внедрении, план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и доклад об антимонопольном комплаенсе.

Кроме того, приводятся принципы выявления и оценки рисков, а также их матрица и требования к карте рисков.

Елена Сидорова

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