К 2026 г. объем глобального рынка халяльной фармпродукции достигнет 34,8 млрд долл.

Глобальный объем рынка глобальной халяльной фармпродукции к 2026 г. составит 34,8 млрд долл. по сравнению с 21,2 млрд долл. в 2017 г., сообщает WhaTech со ссылкой на отчет консалтинговой компании Polaris Market Research. Среднегодовой темп роста за прогнозируемый период составит 5,7%.

Основным фактором роста является постоянное увеличение спроса на халяльные фармпрепараты со стороны быстро растущего мусульманского населения во всем мире. Кроме того, строгое соблюдение стандартов качества в конечной продукции является весьма привлекательным фактором как для мусульман, так и для потребителей, не исповедующих ислам.

Значительно растет популярность халяльной фармпродукции среди последователей строгой формы вегетарианства (веганов).

При производстве халяльных фармацевтических препаратов запрещено использовать ингредиенты, содержащие субстанции, для изготовления которых используется продукция животноводства, в т.ч. свиноводства и собаководства. Кроме того шариат запрещает применение и потребление коллагенов, глицерина, желатина и аллантоина.

Еще одним запретом при разработке халяльной фармпродукции являются испытания на животных.

Илья Дугин

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