AstraZeneca и Ionis применяют антисмысловые препараты для лечения диабета

Причиной развития диабета 2-го типа является возрастающая потеря вырабатывающих инсулин бета-клеток поджелудочной железы, но существующие лекарства способны в основном лишь облегчить симптомы; компании AstraZeneca («АстраЗенека») и Ionis («Айонис») теперь совместно изучают новый способ таргетирования бета-клеток с помощью антисмысловых олигонуклеотидов (АСО) и уже получили первые результаты, свидетельствующие о том, что такой подход может помочь в восстановлении функций эти жизненно важных клеток, сообщает FierceBiotech.

АСО представляют собой синтетические полимеры, способные таргетировать РНК и модифицировать выработку белков, вызывающих диабет. Многие ученые уже бились над доставкой АСО в клетки за пределами печени, и команде AZ/Ionis пришлось придумать способ их доставки в поджелудочную железу.

Согласно публикации в журнале Science Advances, с этой целью исследователи «прикрепили» АСО к белку GLP1R (рецептор глюкагонподобного пептида-1), экспрессируемому на поверхности бета-клеток поджелудочной железы. Это позволило доставлять АСО непосредственно в эти клетки, где антисмысловые олигонуклеотиды «выключали» гены, тормозящие производство инсулина. При использовании данного метода не затрагивались не являющиеся мишенями клетки поджелудочной железы и других органов.

Команда исследователей провела тесты АСО на мышах, вводя их внутривенно или путем инъекций в другие системы. Оба метода оказались одинаково эффективными с точки зрения повышения захвата АСО бета-клетками. Сравнение результатов лечения у мышей, получавших АСО 1 раз в неделю в течение 6 недель, и мышей, получавших инъекции физиологического раствора, показали, что у мышей, леченых с применением АСО, уровень белка, «мешающего» выработке инсулина, был ниже.

Данное исследование проводится в рамках партнерства, созданного компаниями AstraZeneca и Ionis в 2015 г. с целью разработки антисмысловых препаратов для лечения болезней обмена веществ, сердца, сосудов и почек. В феврале с.г. AstraZeneca заплатила 30 млн долл. за лицензирование IONIS-AZ5-2.5Rx – разработанного в рамках партнерства препарата-кандидата для лечения одной из форм болезней почек. В апреле AZ заплатила такую же сумму с целью проведения исследований кандидатного препарата IONIS-AZ6-2.5-LRx у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом.

Татьяна Кублицкая

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