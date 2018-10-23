Для развития государственных фармпредприятий предлагается создать закупочный союз

В Нижнем Новгороде прошел 1-й съезд руководителей государственных фармацевтических предприятий, собравший более 40 гостей из различных регионов РФ. Мероприятие было организовано по инициативе ГП НО «Нижегородская областная фармация» («НОФ») совместно с ЭТП «ТОРГИ 223».

На открытии съезда министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов поздравил ГП НО «НОФ» с приближающимся 100-летием со дня основания предприятия.

Заместитель генерального директора ГП НО «НОФ» по коммерции Валентина Ульянова рассказала об особенностях процесса централизации закупок лекарственных средств в регионе. По ее словам, система постоянно совершенствуется, дает высокие результаты и может быть использована в качестве основы для начала процесса централизации в регионах на базе других государственных фармпредприятий.

Генеральный директор ЭТП «ТОРГИ 223» Анастасия Жмурко рассказала о современных возможностях автоматизации закупочного процесса для фармацевтических предприятий на основе программного комплекса электронной площадки.

Участники съезда обсудили поиск путей развития государственных фармацевтических предприятий в условиях меняющегося законодательства. Одним из них может стать создание межрегиональной аптечной ассоциации и закупочного союза. Генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов подчеркнул, что такая форма взаимодействия в полной мере соответствует целям, стоящим перед государственными фармациями в складывающихся условиях.

Между тем 18 октября арбитражный суд подтвердил нелегитимность наделения «Нижегородской областной фармации» полномочиями единственного поставщика.

Елена Сидорова

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